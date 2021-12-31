الجمعة 31-12-2021
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الجمعة، 31-12-2021 09:27 م

الخصاونة يهنئ بالعام الجديد

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الجمعة، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال الخصاونة عبر تويتر، "نودِّع عاماً ونستقبل آخر، ونحن نتضرَّع إلى الله العليِّ القدير أن يديم الخير والبركة والطمأنينة على أردنِّنا الغالي وشعبنا الأبيِّ الكريم، بقيادة مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني أعزَّ الله ملكه وحفظه وسمو وليَّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله".

وختم، "كلُّ عامٍ وأنتم خير".

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