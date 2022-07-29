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الجمعة، 29-07-2022 09:50 م

الخصاونة يهنئ بالعام الهجري الجديد

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الوكيل الإخباري - رفع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، اليوم الجمعة، أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، والأردنيين الأعزّاء؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

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وقال الخصاونة عبر تويتر، "أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، والأردنيين الأعزّاء؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يجعله عام خير وبركة على وطننا والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة".


وختم "كلُّ عامٍ وأنتم بخير".


 




 

 


 

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