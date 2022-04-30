الخصاونة يهنئ عمال الوطن بعيدهم

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عمال الوطن بمناسبة عيد العمال معبراً عن تقديره واعتزازه إلى كلِّ العاملين والعاملات على امتداد الوطن العزيز.



وقال الخصاونة في تغريدة على (تويتر) "في يوم العمَّال العالمي، أزجي تحيَّة تقدير واعتزاز إلى كلِّ العاملين والعاملات على امتداد وطننا العزيز. بكم يعلو الإنجاز، وبعطائكم يزدان الوطن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده وليُّ عهده الأمين الأمير الحسين. كلُّ عامٍ وأنتم بخير".

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