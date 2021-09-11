الخصاونة يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الوكيل الاخباري - اجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هنأه خلاله بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



واعرب الدكتور بشر الخصاونة خلال الاتصال عن امنيات الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالنجاح والتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة بالنهوض بلبنان بكافة المجالات والخروج من كل التحديات التي تواجهه بما يحقق مصالح لبنان وشعبه الشقيق.

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