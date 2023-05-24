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الأربعاء، 24-05-2023 06:01 م

الخصاونة يوجه إلى دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بزيارة مفاجئة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واستمع لايجاز من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة عن آخر المستجدات لبرامج ومشاريع عمل الوزارة، وتزامن مع الزيارة انعقاد اجتماع لخبراء ومختصين من قطاع ريادة الأعمال، وانضم رئيس الوزراء لهذا الاجتماع وتبادل مع الحضور الحديث حول سبل دعم وتطوير قطاع ريادة الاعمال واستمع لمجموعة من الخبراء.

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ووجّه الخصاونة الى العمل على ايجاد ودراسة كافة السبل الممكنة لسد الفجوات التمويلية ودعم تطور ونمو هذا القطاع بشركاته وايراداته وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والتشبيك والتجسير مع القطاعات المشابهة من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكّد الخصاونة على الاهتمام والدعم الكبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لقطاع الريادة الذي ساهم بالوصول لما هو عليه الآن، معرباً عن اعتزازه وفخره بانجازات الأردنيين في هذا القطاع.

 

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