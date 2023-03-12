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الأحد، 12-03-2023 04:27 م

الخصاونة يوجه بالاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع بأسعار مخفضة

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الوكيل الإخباري - وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة بالاستعداد التامّ لاستقبال شهر رمضان المُبارك، ومتابعة جميع القضايا المتعلِّقة بتوفُّر السِّلع، والرَّقابة على الأسعار وسلامة الغذاء، والتَّسهيل على المواطنين.

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وشدَّد رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، على ضرورة التأكُّد باستمرار من كفاية مخزون السِّلع الأساسيَّة، وضمان توفُّرها بكميَّات كافية في الأسواق.


كما وجَّه الخصاونة إلى تكثيف عمل الجهات الرَّقابيَّة المختصَّة وكوادرها؛ لضبط أسعار السِّلع ومنع المغالاة والمضاربة من جهة، والتأكُّد من سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحيَّة من جهة أخرى، مؤكِّداً ضرورة أن يلمس المواطنون أثر هذه الرّقابة على أرض الواقع.


ونوَّه الخصاونة إلى أهميَّة الدَّور الذي تؤدِّيه المؤسَّستان الاستهلاكيَّتان المدنيَّة والعسكريَّة في توفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة بأسعار مخفَّضة، وطرح عروض منافِسة تسهم في ضبط أسعار السِّلع وتوفُّرها والتَّخفيف عن المواطنين.


كما وجَّه رئيس الوزراء إلى ضرورة التَّنسيق مع الحُكَّام الإداريين بشأن حملات الخير التي تُقام خلال الشَّهر الفضيل بمختلف أشكالها؛ وذلك لتنظيمها ومنع أي تجاوزات قد تحدث في هذا الجانب.


واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي حول استعدادات الوزارة بالتَّنسيق مع الوزارات والمؤسَّسات ذات الاختصاص بشأن مخزون السِّلع والإجراءات الرَّقابيَّة على الأسواق.


وأكَّد الشَّمالي أنَّ جميع السِّلع الأساسيَّة متوفِّرة ولمدد زمنيَّة مريحة، كما أنَّ أسعار السِّلع مستقرَّة ولا وجود لمظاهر مغالاة أو مبالغة في الأسعار.


ولفت إلى أنَّ الوزارة، إلى جانب الجهات الرَّقابيَّة ذات الاختصاص، تتابع الأسواق والمنشآت باستمرار، وستعمل على تكثيف الرَّقابة خلال الأيَّام المقبلة وعلى مدى شهر رمضان المبارك، ولديها أدوات صارمة لضبط أيِّ مخالفات من قبيل المغالاة في الأسعار أو المضاربة واحتكار السِّلع أو المساس بسلامة الغذاء وصحَّة المواطنين.

 




 

 


 

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