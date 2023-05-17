الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، محطة ضخ مياه الزعتري ومشروع إعادة تأهيل أجزاء من طريق بغداد (المفرق-الصفاوي) .



وشدد الخصاونة، خلال زيارة للواء البادية الشَّماليَّة بمحافظة المفرق، على ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لضمان استمراريَّة تزويد المواطنين بمياه الشُّرب وفق أفضل المواصفات، ومواكبة زيادة الطَّلب على المياه بحلول فصل الصَّيف.



ووجه إلى البدء بحفر آبار جديدة خلال أسبوع لتعزيز مصادر المياه التي تغذِّي محطَّة الزَّعتري، وتلبية احتياجات المناطق التي تغذِّيها بالمياه.

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