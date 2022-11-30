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الأربعاء، 30-11-2022 06:21 م

الخصاونة يوجه بمراجعة كافة الروايات والأعمال الأدبية

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الوكيل الاخباري - وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزيرة الثَّقافة هيفاء النجَّار إلى مراجعة جميع الرِّوايات والأعمال الأدبيَّة التي تدعم الوزارة إصدارها من خلال مشروع مكتبة الأُسرة، وسحب جميع الأعمال التي لا تتوافق مع قيم المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده، ومبادئ الأمَّة وقيمها.

وشدَّد رئيس الوزراء على عدم إجازة أيّ محتوى يمسّ بالقيم الأصيلة للمجتمع الأردني والموروث الثَّقافي الملتزم والمعبِّر عن هويَّتنا، ومنع أيّ محتوى دخيل لا يراعي هذه القيم ولا يتناسب مع الهويَّة الثقافيَّة الأردنيَّة.

كما وجَّه رئيس الوزراء إلى اتِّخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص أيّ مخالفات حدثت من هذا القبيل، وفق الأصول وبموجب التَّشريعات النَّافذة.

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