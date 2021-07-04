الخصاونة يوجه على ضرورة إنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية

الوكيل الاخباري - وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اللجنة الوزاريّة التي شكّلها لمتابعة مخرجات الزيارات الميدانيّة التي يجريها إلى محافظات ومناطق المملكة إلى العمل بشكل مكثّف للتعامل مع القضايا المطروحة، ورفع تقارير متابعة دوريّة بالإجراءات التي يتمّ اتخاذها.

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وأكّد الخصاونة خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الأحد ضرورة مواصلة اللجنة لعملها وإجراء زيارات المتابعة الميدانيّة، للوقوف على الإجراءات المتّخذة، وضمان معالجة جميع القضايا، خصوصاً ما يتعلّق بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والمعيقات التي تواجه عمل المستثمرين، وتحسين الواقع الاقتصادي في المحافظات؛ وبما يدعم خطط الحكومة وتوجّهاتها لإنجاح خطّة التعافي من آثار جائحة كورونا.



وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية الهادفة إلى تحسين واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين، والنهوض بالواقع الاقتصادي، خصوصاً في المحافظات ومناطق الأطراف، مؤكّداً أهميّة أن يلمس المواطنون تحسّناً ملحوظاً في هذا الجانب.