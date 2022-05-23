الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رئيس بلدية الزرقاء يوجه رسالة الى اهالي المدينة

بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومشروع مدد 2

الخصاونة يوجه للاسراع في إنجاز مشروع قانون البيئة الاستثماريَّة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

ورشة لمحاربة الظواهر الأمنية السلبية في المجتمع

الطفيلة : مبادرة مجتمعية تحت شعار أزرع حديقتك

بحث آفاق التعاون بين اليرموك والمعهد الثقافي الفرنسي

وزير النقل يبحث مع وفد قطري تعزيز التعاون المشترك

الأردنية تنقل امتحانات الخميس إلى السبت

الملك يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم

الإثنين، 23-05-2022 06:12 م

الخصاونة يوجه للاسراع في إنجاز مشروع قانون البيئة الاستثماريَّة

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عدداً من البنود المتعلِّقة بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون كاملاً، ليُصار لإحالته إلى مجلس النوَّاب بالسُّرعة الممكنة؛ لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره.

كما أكَّد الخصاونة على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الأهداف التي وُضِع من أجلها، خصوصاً ما يتعلَّق بتعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوحيدها، والقضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520222222429397306960

رئيس بلدية الزرقاء يوجه رسالة الى اهالي المدينة

3202015151715971852750

بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومشروع مدد 2

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

5202210194247579777485

ورشة لمحاربة الظواهر الأمنية السلبية في المجتمع

520222219212113485594

الطفيلة : مبادرة مجتمعية تحت شعار أزرع حديقتك

5202223162342124577042

بحث آفاق التعاون بين اليرموك والمعهد الثقافي الفرنسي

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر النّظام الداخلي لمجالس المحافظات

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد