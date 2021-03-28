الخصاونة يوسع باب مشاوراته بشأن التعديل الوزاري

الوكيل الإخباري - ملامح التعديل الوزاري القادم يكتنفها الغموض ، على وقع مشاورات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بشأن الاسمين الجديدين اللذين سيتواجدان في الدوار الرابع .

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حديث في الصالونات السياسية أسرّ لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الخصاونة بين مدّ وجزر لأسماء في بوصلته الحكومية ، إلا أن المشاورات حدت به إلى العدول عن تلك الأسماء ، الأمر الذي يتطلّب مزيدا من الوقت لاتخاذ القرار المناسب بشأن وزارتي الصحة والعمل ، بعد أن وسّع طاولة مشاوراته.

الأمر يتعلّق بوجود نخبويين في الحكومة ، من أجل الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر ، حيث بات المحوران الصحي والاقتصادي ، محطّ الانتباه الشعبي ، نظرا للتبعات التي ألقتها الجائحة على الأردنيين.

العمل الحكومي الحالي ، يتطلّب المزيد من الجهود وسط قرارات صارمة يدفع ثمنها الأردنيون بالدرجة الأولى .

ويُجدر على الخصاونة أن يضع نصب عينيه ، أمرين هامين ، وهما ، حسر الوباء من خلال إجراءات شأنها الخروج من البوتقة الحرجة التي تعانيها المملكة ، والأمر الآخر إطلاق حزم اقتصادية للتخفيف على المواطنين الآثار الاقتصادية التي ما زالت ترهق الجيوب الأردنية .

وقد بدأ العد التنازلي لإعلان اسم الوزيرين "المنتظرين" ، على وقع الآمال بأن يكونا "من ذوي الكفاءة".

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