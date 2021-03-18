الخصاونة يوضح حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيراً كانت ضرورية للغاية في محاولة لكسر حدة المنحنى الوبائي وبشكل يقلل من عدد الاصابات ومن الضغط على المستشفيات وليتمكن النظام الصحي عموماً من التعامل مع الزيادة المضطردة في اعداد الحالات التي يغلب عليها الفيروس المتحور من السلالة البريطانية الذي يمتاز بشدة العدوى .كما أكد رئيس الوزراء أن هذه الاجراءات سيواكبها التوسع في عملية التطعيم الوطني، لافتاً إلى اننا في مكان جيد فيما يتعلق بتوفير المطاعيم بأنواعها المختلفة المعتمدة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي تصلنا تباعا عبر جداول زمنية تتيح لنا في حال الالتزام بهذه الاجراءات ان نكون في موقع يسمح لنا بفتح القطاعات مع الصيف القادم واستئناف الحياة والعجلة الاقتصادية ونتخطى هذه الغمامة التي القت بظلالها على الاردن ودول العالم بأكمله .وقال رئيس الوزراء "نحن جميعاً شركاء والحكومة هدفها وغايتها تنفيذ ما يوجه به قائد الوطن لخدمة الوطن والمواطن والنهوض بالقطاعات على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية والمسؤولية الوطنية الكاملة" معرباً عن الأمل بتعاون الجميع لتجاوز هذين الشهرين وأن نبادر جميعاً الى اعتماد اساليب الوقاية بما فيها الاقبال على المطاعيم الموجودة في الاردن وهي جميعها آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات الاعتماد الاوروبية ومؤسسة الغذاء والدواء الاردنية .