الخصاونة يوعز ببناء 100 منزل للأسر العفيفة و5 مدارس وحدائق في إربد

الوكيل الإخباري- أوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، ببناء 100 منزل للأسر العفيفة و5 مدارس وحدائق عامة وتأهيل منطقة الحمّة السياحية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

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جاء ذلك خلال تفقد الخصاونة، اليوم، وبحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وعدد من الوزراء سير العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع طريق إربد الدائري.



واستمع إلى إيجاز من وزير الاشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي والمسؤولين في الوزارة حول أهمية المشروع في التخفيف من الأزمات المرورية التي تعاني منها مدينة إربد ذات الكثافة السكانية العالية.



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