الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إلغاء تصاريح تنقل المصابين بكورونا في الاردن

الجامعة العربية تجدد دعوتها لتحرك دولي لإنهاء الصراع في سوريا

قطر ترفع أسعار الوقود لشهر نيسان

الطفيلة التقنية تنفذ تجربة للتواصل الافتراضي

الكرك: إصدار كتاب جديد حول الوقاية من سرطان الثدي

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية في رمضان

رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعديل قانون الانتخاب الحالي

كندا: ارتفاع أعداد مرضى كورونا في العناية المركزة بأونتاريو

تعليق الدوام بمبنى صندوق تسليف النفقة غداً

الحكومة تعلن تأجيل أقساط شهرين لمؤسسة الإقراض الزراعي

الأربعاء، 31-03-2021 10:52 م

الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة لإدارة مجلس الأمانة - اسماء

3202131122421383744885


 الوكيل الاخباري   - اوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتشكيل لجنة لإدارة مجلس امانة عمان، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر الأربعاء بحلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى.
اضافة اعلان

وكلف الخصاونة امين عمان يوسف الشواربة بإدارة اللجنة لحين انتخاب وتعيين مجلس جديد.

وتضم اللجنة كل من:

1.امين عام وزارة السياحة

2.مدير دائرة الأراضي

3.مدير بنك تنمية المدن والقرى

4.مدير هيئة تنظيم النقل البري

5.رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

6.امين عام هيئة الاستثمار

7.مدير السير

8.مدير مياهنا

9.مدير الكهرباء الأردنية

10.علاء ديرانية / من غرفة تجارة عمان

11.سعد الدين ياسين / من غرفة صناعة عمان

12.المهندس زياد الريحاني

13.المهندس عماد الحجرات.

14.مها البهو

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320213015479364420507

إلغاء تصاريح تنقل المصابين بكورونا في الاردن

1202049013373153572

الطفيلة التقنية تنفذ تجربة للتواصل الافتراضي

97dd8ef78bf810c4d56446bd9e3a98ba

الكرك: إصدار كتاب جديد حول الوقاية من سرطان الثدي

3202130142218401415415

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية في رمضان

1

رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعديل قانون الانتخاب الحالي

320212322138302524794

تعليق الدوام بمبنى صندوق تسليف النفقة غداً

أخبار متعلقة
امانة-عمان-الكبرى

إغلاق 9 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع

الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء الى وزير الداخليّة بإنفاذ القانون في جميع المحافظات

10201818152738768640996

قرارات لمجلس الوزراء

c5880f4a7241eb181dee53e978d97fb1

الأمانة تقرر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات التزاما بأوامر الدفاع

من

7 مخالفات وإغلاقات في عمان

320211316306482566472

مصدر : الخصاونة لم يقدم استقالته