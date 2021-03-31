الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة لإدارة مجلس الأمانة - اسماء

الوكيل الاخباري -

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اوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتشكيل لجنة لإدارة مجلس امانة عمان، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر الأربعاء بحلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى.وكلف الخصاونة امين عمان يوسف الشواربة بإدارة اللجنة لحين انتخاب وتعيين مجلس جديد.وتضم اللجنة كل من:1.امين عام وزارة السياحة2.مدير دائرة الأراضي3.مدير بنك تنمية المدن والقرى4.مدير هيئة تنظيم النقل البري5.رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات6.امين عام هيئة الاستثمار7.مدير السير8.مدير مياهنا9.مدير الكهرباء الأردنية10.علاء ديرانية / من غرفة تجارة عمان11.سعد الدين ياسين / من غرفة صناعة عمان12.المهندس زياد الريحاني13.المهندس عماد الحجرات.14.مها البهو