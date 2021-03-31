الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة لإدارة مجلس الأمانة - اسماء

الوكيل الاخباري -
اوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتشكيل لجنة لإدارة مجلس امانة عمان، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر الأربعاء بحلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى.اضافة اعلان
وكلف الخصاونة امين عمان يوسف الشواربة بإدارة اللجنة لحين انتخاب وتعيين مجلس جديد.
وتضم اللجنة كل من:
1.امين عام وزارة السياحة
2.مدير دائرة الأراضي
3.مدير بنك تنمية المدن والقرى
4.مدير هيئة تنظيم النقل البري
5.رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
6.امين عام هيئة الاستثمار
7.مدير السير
8.مدير مياهنا
9.مدير الكهرباء الأردنية
10.علاء ديرانية / من غرفة تجارة عمان
11.سعد الدين ياسين / من غرفة صناعة عمان
12.المهندس زياد الريحاني
13.المهندس عماد الحجرات.
14.مها البهو