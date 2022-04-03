الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-04-2022 11:23 ص

الخصاونة: 150 ديناراً شهريا لكل مشترك بالبرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ان البرنامج الوطني للتشغيل هو التزام حكومي وتعهد يسعى لتخفيف اثار الجائحة والازمات التي خلفتها، وقلت التحدي الى فرص.

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واضاف الخصاونة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، في دار رئاسة الوزراء، ان الحكومة رصدت 80 مليون دينار في الموازنة لتنفيذ البرنامج. 

 

واكد أن البرنامج هو حلقة من سلسلة حلقات تهدف للتغلب على البطالة، وذلك عبر توفير 60 ألف وظيفة، يستهدف فيها توفير وظائف بنسبة 35% للإناث و 7 % للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ويستهدف كل القطاعات وفي كل المحافظات. 

 

وأشار إلى ان الهدف من البرنامج توفير نوافذ تشغيلية، بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر تقديم دعم مالي مباشر من الحكومة لمدة 6 أشهر، بمعدل 150  ديناراً كل شهر لكل مشترك بالبرنامج.


واوضح أنه خلال اسبوعين سيتم توقيع مذكرة لإنشاء مستشفى تعليمي الممول من صندوق الاستثمار السعودي.

 




 

 


 

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