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السبت، 28-05-2022 06:24 م

الخضيري: نقابة المقاولين سيكون لها دور محوري في إنفاذ الرؤية الملكية الإقتصادية

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الوكيل الاخباري - أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، أنَّ عيد الاستقلال الـ 76؛ جاء ليعلن فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن مسار التحديث لن يكتمل، دون اقتصاد قوي، يعمل على رفع معدلات النمو، ويوفر فرص عمل جديدة.

وقال الخضيري في بيان اليوم السبت، إن جلالته أعلن عن اطلاق "رؤية اقتصادية متكاملة " للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة، يرافقها برنامج لتطوير القطاع العام.

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