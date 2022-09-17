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السبت، 17-09-2022 10:14 ص

الخضير: 10 آلاف منشأة سياحية ومزود خدمة استفادوا من أردننا جنة

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الوكيل الإخباري - قال مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير، إن عدد المنشآت السياحية ومزودي الخدمة بالقطاع السياحي، التي استفادت من برنامج أردننا جنة منذ انطلاقه من بداية العام وحتى منتصف أيلول الحالي وصل الى 10298 منشأة ومزوداً للخدمة.

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وبين الخضير أن أعداد المنشآت ومزودي الخدمة المستفيدين من البرنامج بمحافظات المملكة كافة توزعت كالتالي: المطاعم السياحية 74 مطعما، المخيمات والفنادق 58، اضافة الى 16 شركة للنقل السياحي، شاركت حافلاتها بتسيير 5 آلاف رحلة، الى جانب مرافقة الأدلاء السياحيين وبشكل دوري وموزع، وكذلك مشاركة 166 مكتباً سياحياً بالبرنامج.


وأشار إلى أنه استفاد من البرنامج ، بيوت الضيافة والمطابخ الانتاجية التي تقدم المأكولات الشعبية، وأصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المجتمع المحلي التي تقوم على بيع المنتجات الزراعية والحرف التقليدية، الى جانب الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي كالاستراحات على الطرق، مؤكداً أن أحد أهداف البرنامج هو التركيز على تمكين المجتمعات المحلية المجاورة للمناطق السياحية والأثرية.


و بشأن أعداد المشاركين بالبرنامج، لفت الخضير إلى أن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، وصل حتى الآن الى نحو 175 ألف مشارك، حيث بلغ عدد المشاركين من المواطنين في رحلات المبيت نحو 81 ألفا، وفي رحلات اليوم الواحد نحو 94 ألفا.


وأوضح أنه من بداية انطلاق البرنامج جرى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والهيئة وجمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر لمعالجة التحديات التي يواجهها البرنامج، ومتابعة شكاوى المشاركين والعمل على حلها مباشرة، مؤكداً أن المتابعة الحثيثة للشكاوى المقدمة أسهم بانخفاض أعدادها.


وأشار إلى أنه ضمن برنامج أردننا جنة، أقامت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، العديد من الفعاليات والعروض الموسيقية والفلكلورية والبازارات، في غالبية المواقع السياحية والأثرية بمختلف محافظات المملكة، والتي انطلقت من 14 تموز وتستمر حتى 30 أيلول الحالي.


وبين الخضير أن إقامة الفعاليات، جاء لتنشيط السياحة بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال إقامة البازارات من قبل الجمعيات الخيرية بالمحافظة، لافتا الى أنه جرى تسيير رحلات للمواطنين لحضور هذه الفعاليات والتجول في المواقع السياحية والأثرية.


وأضاف أن الهدف من البرنامج المدعومة كلف رحلاته من الوزارة والهيئة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.

 




 

 


 

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