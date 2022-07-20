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الأربعاء، 20-07-2022 06:12 م

الخطوط الجوية الملكية تبرر تأخير رحلاتها

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن التعديلات التي تطرأ على مواعيد رحلات الشركة تأتي لأسباب خارجة عن إرادتها، مشيرا إلى أن الازدحام الكبير في حركة المسافرين ونقص الكوادر العاملة في المطارات وشركات المناولة الأرضية العالمية وانتشار فيروس أوميكرون تتسبب في التأخير.

واعتذر المجالي للمسافرين عن أي تأخير قد يطرأ خلال هذه الأيام على بعض رحلاتها، مؤكدا حرص الملكية على تقديم أفضل الخدمات لمسافريها، واهتمامها البالغ بسلامتهم، مقدرا تفهمهم لمثل هذه الظروف الطارئة.

وقال المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إننا نبذل جهودنا القصوى لتخفيف وطأة أي تعديلات على رحلات المسافرين عبر الملكية الأردنية، منها محاولة توفير طائرات بديلة توصلهم إلى وجهاتهم، لافتا إلى أن الشركة تبلغ المسافرين مبكرا عند تأخر رحلاتهم أو إلغائها من خلال بيانات اتصال خاصة بهم على أنظمة الملكية الأردنية.

وأوضح أن كثيرا من المسافرين يحجزون من خلال وسطاء السفر الذين لا يوفرون دائما بيانات اتصال تمكّن الشركة من التواصل معهم، وإشعارهم بأي تعديلات تطرأ على رحلاتهم.

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