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الثلاثاء، 08-03-2022 08:07 م

الخطيب: المتشدّقون بالمظاهر صدعوا رؤوسنا عند إعلان المنح والقروض ثم تحدثوا عن الطقس والطبخ بعد التوجيه الملكي

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الوكيل الاخباري - هاجم مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور مهند الخطيب بعض صفحات وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين غابوا عن تثمين قرار قبول جميع المتقدمين للمنح والقروض الجامعية بعد المكرمة الملكية، والذين كانوا انتقدوا سابقاً عدم شمول 27 ألف طالب لعدم توفر المخصصات المالية، وذلك قبل صدور التوجيهات الملكية.ا

 

وقال الخطيب عبر صفحته على الفيسبوك ورصدها موقع "الوكيل الاخباري": "عندما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل شهر نتائج ترشيحات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي وكان هناك قرابة 27 ألف طالب لم يتم شمولهم بسبب عدم توفر المخصصات المالية صُدعت رؤوسنا بحملة على السوشيال ميديا من أشخاص يتشدقون بالتظاهر بحرصهم على مصلحة الطلبة وأنهم سيحرمون من إكمال دراستهم الجامعية وهاجموا الدولة الأردنية و و و .......الخ".

 

وأضاف: "اليوم توجيهات ملكية وشمول الطلبة المتقدمين المستوفين للشروط بنسبة 100%، 29 لواء من ألوية المملكة شمل طلبة البكالوريوس فيها بمنح كاملة أو جزئية بنسبة 100%، 22 لواء من ألوية المملكة شمل طلبة الدبلوم فيها بمنح جزئية بنسبة 100%".

 

وتابع: "تدخل على صفحات نفس الأشخاص فنجدهم يتحدثون عن الطقس أو الطبخ أو يهاجمون وزارة أخرى ويركزون على تقصيرها".

 

وختم قائلاً: "انتقِد نقد هادف وبنّاء فهذا مطلوب ومرغوب ولكن كن موضوعياً وتحدث عن الإنجازات فما أحوجنا لتعزيز الإيجابيات حتى نحث المسؤولين الشرفاء على المزيد".

 

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