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الأربعاء، 03-07-2024 02:22 م

الخط الحجازي الأردني يستأنف أعمال إنشاء متحف سككي

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الوكيل الاخباري- باشرت مؤسسة خط الحديد الحجازي الأردني بأعمال إنشاء المتحف السككي الذي يعد من أكبر المتاحف المتخصصة بمجال السكك الحديدية على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع وكالة الإنماء التركية "تيكا" في منطقة المحطة بعمان.

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وقال مدير عام الخط الحديد الحجازي الدكتور زاهي خليل، إن وكالة الإنماء التركية قدمت 3.5 مليون دينار كمنحة للأردن لإنشاء المتحف بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، إضافة إلى إعادة ترميم بعض المباني التاريخية في منطقة المحطة وترميم بعض عربات القطار، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والصيانة في الربع الأول من العام المقبل.


وأضاف خليل، إن المتحف الذي سيحكي تاريخ إنشاء الخط وتراث القطار الحجازي الأردني يعد من أهم المعالم التاريخية وسيسهم في جذب السياح إلى قلب عمان عمان النابض.


وأوضح أن متحف المؤسسة سيحتوي على قطع نادرة في مجال النقل السككي، ومقتنيات تاريخية كانت تستخدم في تسيير القطار، إضافة إلى مسارح تستعرض تاريخ الخط ليكون وجهة سياحية جاذبة سواء للسياح الأجانب او العرب او للزوار الأردنيين.


وأشار خليل إلى أنه تم إبرام اتفاقية مع الجانب التركي عام 2016، لإنشاء المتحف وأعمال صيانة مواقع المحطة، حيث سيستخدم تقنيات بناء حديثة مواكبة لأحدث المتاحف العالمية والطرق العلمية في تنفيذ أعمال المشروع وفق المعايير الدولية والتقنيات التكنولوجية المتطورة.


يشار إلى أنه جرى إنجاز الخط ليبدأ من دمشق ويمر بمدينة درعا، من ثم المفرق والزرقاء مرورا بعمان ومعان والمدورة وينتهي في المدينة المنورة، وكان من المقرر أن يصل إلى مكة المكرمة ومنها إلى عدن في اليمن غير أن ظروف الدولة العثمانية آنذاك حالت دون ذلك.

 




 

 


 

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