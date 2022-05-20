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الجمعة، 20-05-2022 01:42 م

الخلايلة: أمتنا خير أمة أخرجت للناس

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الوكيل الاخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة إن الله عز وجل جعل الأمة بنص القرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس.اضافة اعلان


وأضاف في خطبة الجمعة، أن الأمة خير أمة للناس كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ولا يمكن للأمة القيام بهذه المهمة الا اذا كانت أمة تتميز بهمة عالية وقدرة وكفاءة على القيام بهذا الأمر.

وبين أن الله جعل بهذه الأمة همة عالية، وهو أحد أسباب النجاح في أي ميدان بالحياة.

ولفت إلى أهمية الاستعانة بالله حتى لا يتطرق اليأس والعجز للمؤمن.

وأكد أهمية التوكل على الله في كل شيء يعزم عليه الانسان.

 




 

 


 

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