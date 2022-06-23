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الخميس، 23-06-2022 02:15 م

الخلايلة: إقامة حفل وداع للقافلة الأولى من الحجاج الأردنيين الاثنين المقبل

وزير الاوقاف 1


الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة على توفير ربط إلكتروني لكل حاج من خلال توفير خط هاتف مزود بإنترنت للتواصل مع جميع الكادر الإداري الموجود في السعودية لخدمة الحجاج.اضافة اعلان


وأضاف الوزير الخلايلة أن الوزارة ومن خلال المبلغ الذي تم اقتطاعه من الحجاج سيتم توفير تأمين صحي شامل لجميع الحجاج الأردنيين داخل الأراضي السعودية، إضافة إلى خدمات البعثة الطبية الأردنية المرافقة للبعثة المتواجدة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج.

وقال الخلايلة إن الوزارة على وشك الانتهاء من استعداداتها لموسم الحج لهذا العام من تأشيرة الحجاج وترتيب الحافلات على مستوى المملكة، وإعداد خطة متكاملة لخروج الحجاج، وإقامة حفل وداع للقافلة الأولى من الحجاج في منطقة الجيزة يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأكد جاهزية الوزارة التامة بجميع بعثاتها (الطبية والإعلامية والإدارية) لتقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية منذ مغادرتهم إلى الديار المقدسة وحتى عودتهم إلى المملكة.

وأشار الى انه تم تجهيز المساكن بشكل كامل بالمملكة العربية السعودية، في المدينة المنورة ومكة المكرمة، ضمن خطة سير وانتقال منذ خروج الحاج من المملكة حتى وصوله الى المدينة المنورة، حيث سيكون هناك مبيت ليلتين، في المدينة المنورة، ومن ثم يتم تفويج الحجاج على دفعات الى مكة المكرمة، حتى استلام المساكن التي يشرف عليها الإداريون من الوزارة، مع مرافقة البعثات الطبية والإعلامية والإدارية التي ستكون متواجدة لخدمة الحجاج على مدار الساعة.

وبين أن البعثات الإدارية ستكون مرافقة للحاج عن طريق البر منذ خروجهم من المملكة وحتى الوصول الى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف أن السعر المدفوع للحجاج يشمل وجبتي طعام في اليوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وهو عبارة عن بوفيه مفتوح كما يشمل السعر تأمين الهدي أيضا، وأشار إلى أن المساكن للحاج لا تبعد أكثر من 1500 متر في مكة المكرمة عن الحرم مؤكدا أن جميع المرافق موجودة ومؤمنة.

وأضاف أن البعثات المرافقة سيكون لها مقر ومكاتب تتابع من خلالها جميع شؤون الحجاج في السعودية إضافة إلى وجود غرفة عمليات في الوزارة لمتابعة اي طارئ قد يحدث.

وأكد أن جميع الاحتياجات التي قد يحتاجها الحجاج ستكون متوفرة بشكل متكامل اضافة الى ان هذا العام سيكون هناك مبلغ من ضمن المبلغ الذي قام بدفعه الحاج للتأمين الصحي الشامل داخل الأراضي السعودية اضافة الى ان البعثة الطبية الأردنية المرافقة ستكون متواجدة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج.

 




 

 


 

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