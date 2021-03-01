الخلايلة: اقتحامات الأقصى تنذر بمزيد من التأجيج والصراع

الوكيل الاخباري -

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دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة الاقتحام الذي نفذته اعداد من المستوطنين والمتطرفين لباحات المسجد الاقصى المبارك وأبوابه وفي ساحاته.وأكد الخلايلة في بيان صحفي الأحد، أن الاقتحامات التي ينفذها المتطرفون هي استفزاز لمشاعر المسلمين جميعا، محذرا من أن هذه التصرفات والانتهاكات المستمرة على مرأى من قوات الاحتلال بحق المسجد الاقصى المبارك تنذر بمزيد من التأجيج والصراع الديني.وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما هو مسجد إسلامي من ادنى أرضه وحتى اعلى سمائه وترعاه الوصاية الهاشمية المباركة.