الخلايلة: الحياة لا تستقيم للإنسان والمطلوب عدم الاستسلام

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الاثنين بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الذي رعى الحفل، “بذكرى الهجرة بدأ تاريخنا الإسلامي، وعندما نتوقف عندها نعود إلى مرحلتين؛ الأولى ضعف، والثانية قوة هيأت قيام أمة عظيمة، مضيفا أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صنعوا الأمجاد للأمة، ونحن اليوم احوج إلى أن نتعلم الدروس والعبر من الهجرة النبوية على صعيد الفرد والمجتمع والدولة.



وأوضح أننا نتحدث عن حضارة إسلامية عظيمة رافقها الأمل والقوة والعزيمة بالرغم من الضعف الذي مرت به في بداية دعوة الرسول الكريم عليه السلام، ولكن هذه حكمة الله تعالى، وأن الحياة في طبيعتها لا تستقيم للإنسان، ولكن المطلوب عدم الاستسلام، بل علينا أن نبني الأمل والعزيمة في قلوب الناس والعمل والإنتاج.



ودعا الواعظات لبث الأمل واستغلال الرسالة العظيمة التي يؤدينها، لافتا إلى ما أحدثته الهجرة من مودة ورحمة، وألفة واعتصام بين أبناء المجتمع والأمة، تمثلت بالمؤاخاة التي أقامها الرسول عليه السلام بين الأنصار والمهاجرين.



بدورها، قالت مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم إننا نعيش هذه المناسبة العظيمة، ونحن نستذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لنتعلم منها العبر والدروس.



من جانبها، قالت أستاذة الشريعة الإسلامية بالجامعة الأردنية الدكتورة ردينة الرفاعي إن الهجرة النبوية شكلت نقطة فاصلة في تاريخ الأمة ولتحقيق عمارة الأرض التي أرادها الله تعالى.



وأضافت أن أول ركائز الهجرة كانت بناء المسجد الذي شكل المجتمع، وكان من أهم أسباب النجاح الإخلاص في العمل لله تعالى، ومن هنا كان عليه السلام مخلصا لرب العزة، والثقة بالله تعالى والإيمان بالقدر.



وفي نهاية الحفل الذي تخلله وصلات إنشاد قدمتها فرقة الإنشاد التابعة لوزارة الأوقاف، كرم الوزير الخلايلة عددا من خريجات المراكز الصيفية للإناث والتي نظمتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

