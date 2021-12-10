الخلايلة: الفساد من الكبائر

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الله جعل الدنيا دار امتحان ودار بلاء وابتلاء ليفوز فيها من فاز ويخسر فيها من يخسر، وبين مصلح ومفسد، فائز وخاسر.

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وأضاف في خطبة الجمعة، أن رسالة الأنبياء هي رسالة الاصلاح، والاسلام جاء بمنهج متكامل يكافح الفساد ويجتث الفساد، ويقطع كل أسباب الفساد في الأرض، مهما كان نوعه، فهناك فساد مالي، واداري، وهناك فساد بأنواع المالي والاداري بالاعتداء على أموال الناس، وأعراضهم، ودمائهم، وأكل أموالهم بالباطل، والاعتداء على المال العام، وتم وضع تدابير احترازية في الاسلام تمنع من الوصول اليه، وفي حال الوصول اليه كان من الكبائر.



وبين أن هناك آيات في القرآن الكريم تنهى عن الفساد والافساد، لافتا إلى أن الفساد من الكبائر، لما فيه من انهاك الحرث والنسل.



وأكد أن دعوة الدين هي دعوة الاصلاح، ودعوة الاسلام دعوة الصلاح.

