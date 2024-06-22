السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

تطبيق يحوّل الصراخ على الهاتف إلى كلام هادئ

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي .. الكيلو يصل إلى 40 قرشا

فلسطين .. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات "التوجيهي"

تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

مقتل مستوطن عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

حدود المدورة تستقبل أكثر من 20 ألف حاج أردني وفلسطيني

السبت، 22-06-2024 10:48 ص

الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

image


 الوكيل الاخباري - اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنّ الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء قبل بداية موسمه بنسبة 100%.

اضافة اعلان

 

وأوضح أنّ البعثة الرسمية الاردنية ملتزمة بمتطلبات حج تضعها المملكة العربية السعودية ضمن خطتها والمتمثلة بمسارات واضحة في منى وعرفات، مشيرًا إلى أنّ الحاج الأردني قبل سنوات، كان غير مؤمن بوجبات الطعام وبعض وسائط النقل.

 

وأكدّ أنّ كل حاج أردني هذا العام، حصل على فاتورة متفصلة بكل دينار دفعه، بداية من التأشيرة وحتى عودته إلى أرض الوطن . 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202421181755625913687

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

120242310267741274739

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي .. الكيلو يصل إلى 40 قرشا

مديرية الامن العام

تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

2024_06_21_11_20_57

حدود المدورة تستقبل أكثر من 20 ألف حاج أردني وفلسطيني

6202420125638158162839

وزير الاوقاف : تكلفة الحج الأردني من الأقل في العالم

الامن

الأجهزة الأمنية تتعامل مع كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل

أخبار متعلقة
image (2)

وفاة حاج أردني أثناء وقوفه على جبل عرفات

٩٩٩

تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات الليلة بعد الساعة 12

888

ايعاز من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة

image (1)

صدور إرادات ملكية سامية

الخصاونة

قرار حكومي بشأن الجامعات الأردنيَّة الخاصَّة

WhatsApp Image 2024-05-26 at 3.52.51 PM

هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق مشروع تطوير نظام إدارة القيادات الحكومية