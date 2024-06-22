الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

الوكيل الاخباري - اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنّ الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء قبل بداية موسمه بنسبة 100%.

اضافة اعلان

وأوضح أنّ البعثة الرسمية الاردنية ملتزمة بمتطلبات حج تضعها المملكة العربية السعودية ضمن خطتها والمتمثلة بمسارات واضحة في منى وعرفات، مشيرًا إلى أنّ الحاج الأردني قبل سنوات، كان غير مؤمن بوجبات الطعام وبعض وسائط النقل.

وأكدّ أنّ كل حاج أردني هذا العام، حصل على فاتورة متفصلة بكل دينار دفعه، بداية من التأشيرة وحتى عودته إلى أرض الوطن .