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الأحد، 03-07-2022 04:32 م

الخلايلة: تأمين صحي لجميع الحجاج الأردنيين داخل السعودية

وزير الاوقاف 1


الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية للديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة إن جميع الحجاج الأردنيين بخير، ولم يسجل بينهم اي حادثة تذكر.

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جاء ذلك خلال جولات تفقدية لمساكن الحجاج في مكة المكرمة، اليوم الأحد يرافقه فيها مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش.

 

وأضاف الخلايلة أن البعثة الطبية تعمل على مدار الساعة، وتقدم خدماتها للحجاج ضمن الامكانيات المتاحة لها.

 

وأشار إلى أن البعثة الطبية الأردنية المكونة من 20 شخصا بينهم 13 طبيبا بتخصصات مختلفة تغطي مختلف الاختصاصات، بالاضافة إلى رئيس البعثة وباقي الكادر الطبي، حيث تم توزيعهم على مقرين كل مقر مكون من عيادتين واحدة للرجال وأخرى للنساء، مشيرا إلى ان عمل البعثة مرتبط بالحالات الطارئة، وتم توفير الادوية على ضوء السيرة المرضية للحجاج التي تم رصدها مسبقا أثناء عملية التسجيل للحج سابقا، وكذلك تأمين اجهزة فحص واجهزة أكسجين لاي طارئ.


وبين أن الوزارة وفرت التأمين الصحي لجميع الحجاج الأردنيين داخل الحدود السعودية، لغايات سرعة الحصول على الخدمة الطبية لأي حاج تستدعي حالة نقله للمستشفى.

 




 

 


 

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