الخلايلة: سجاد جديد لفرش المسجد الأقصى المبارك قريباً

الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه سيتم فرش المسجد الأقصى المبارك بالسجاد الجديد قريباً.

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وقال الخلايلة، خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” اليوم الاربعاء، إن آخر مكارم جلالة الملك أنه أمر بفرش المسجد الأقصى بسجاد ذو مواصفات عالمية وقد أحيل لإحدى الشركات، حيث سيتم نقل السجاد الجديد قريباً إلى المسجد الأقصى.



وأضاف أنه رغم الحالة الصحة لجلالة الملك، إلا أنه أصر على أن تكون القدس والأقصى والمقدسات حاضرة في وجدانه، حيث قاد اجتماع وهو في المستشفى وجه فيه الحكومة أخذ الإجراءات كافة لضمان تهدئة الوضع والدفاع عن المسجد الأقصى ضد الاحتلال.