الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 21-04-2021 08:12 م

الخلايلة : سداد مبالغ مالية على الغارمات خلال رمضان

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة انه في الاول من رمضان الحالي تم السداد عن 80 غارمة بمبلغ تقريبا 58 الف دينار، وعندما بدأ برنامج الغارمات كانت ذروة هذا البرنامج بتوجيه من جلالة الملك عبدالله، ومبادرة جلالته قبل عامين للتسديد عن الغارمات حيث تم السداد عن 6 آلاف غارمة بمبلغ يزيد عن 7 ملايين دينار ونصف .

واضاف الخلايلة ان البرنامج ما زال مستمراً ويخصص من كل عام ضمن موازنة صندوق الزكاة لسهم الغارمات والغارمين ويتم حسب الأصول، واليوم الغارمات اللواتي تم السداد عنهن في الاول من رمضان، وبحمد الله، لا توجد امرأة واحدة منهن في السجن من اللواتي كانت عليهن طلبات قضائية قبل مرحلة السجن .

 




 

 


 

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