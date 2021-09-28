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الثلاثاء، 28-09-2021 04:00 م

الخلايلة: صندوق الحج الأول عربيا والثاني عالمياً

خلايلة


الوكيل الإخباري - التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بوزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح أحمد، خلال زيارة الأخير لصندوق الحج.

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واستعرض الخلايلة، فكرة ومقاصد إنشاء صندوق الحج عام 2013، ومراحل التطور والتحديث التي مر بها والإنجازات التي حققها.


وأشار الخلايلة إلى أن الصندوق تمكن كمؤسسة وطنية من كسب ثقة الجمهور ليكون الثاني عالميا والأول عربيا.


بدوره، أشاد الوزير السوداني، بتجربة صندوق الحج الأردني، والنجاح الذي حققه خلال 7 سنوات مضت من عمر الصندوق.


كما أشاد بالإسهامات التي قدمها صندوق الحج الأردني في تعظيم شعائر الله وتحقيق مقاصد الحج، وتوسيع هامش الاستطاعة للراغبين بأداء فريضة الحج.
وتبادل الجانبان خلال اللقاء الحديث حول مشروع إنشاء صندوق حج سوداني على غرار التجربة الأردنية؛ نظرا للتشابه الكبير بين طبيعة البلدين.


وناقش الجانبان آليات الإدخار في الصندوق، وتسهيل المهمة على المواطنين بطرق إلكترونية حديثة ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ آليات الإدخار بكل يسر وسهولة.


كما جرى إطلاع الوزير السوداني على التحول الإلكتروني في الصندوق، والمحور الاستثماري المتعلق باستثمار أموال المدخرين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبطرق آمنة بما يحقق عوائد ربحية مجدية للمدخرين.


 




 

 


 

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