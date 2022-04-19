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الثلاثاء، 19-04-2022 02:31 م

الخلايلة: صندوق الزكاة ينظم فعاليات خيرية بجميع المحافظات

محمد الخلايلة


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري في لواء قصبة الكرك، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية.

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وقال الخلايلة، بحضور مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد السميرات، ومحافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إن صندوق الزكاة وبالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية ينظم فعاليات خيرية متنوعة في شهر رمضان المبارك تستهدف جميع محافظات المملكة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة تلمس حاجات المواطنين، وتقديم كل ما يلزم لهم من خدمات ومساعدات.


وأضاف الخلايلة أن الوزارة اطلقت فعاليات شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن خطة وبرامج الوزارة الدعوية والإرشادية والاقتصادية، وبما يُخفف على المواطن خلال الشهر الفضيل.


واشتمل الملتقى توزيع مشاريع انتاجية في المحافظة، حيث سلم الخلايلة 7 مشاريع انتاجية “أغنام حلوب”بعدد إجمالي 86 رأس غنم مع تأمين اللوازم الطبية و الاعلاف بشكل مجاني وبكلفة 20 ألف دينار على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة الكرك، بهدف تعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات، إلى جانب تسليم مشروع بقالة لأسرة محتاجة.


كما سلم الوزير الخلايلة 400 قسيمة شرائية، و300 طرد غذائي لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوزيع 10 آلاف دينار لـ 100طالب علم جامعي ويتيم بواقع 100 دينار لكل شخص منهم، وترميم 10 منازل بكلفة بلغت نحو 40 ألف دينار، وبكلفة إجمالية لليوم الخيري نحو 85 ألف دينار.


وأكد أن صندوق الزكاة وبالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف ينظم على مدار العام ملتقيات خيرية وأياما طبية ضمن ملتقيات الوعظ والارشاد، يجري خلالها توزيع المساعدات العينية والنقدية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم الجامعيين والأيتام، إضافة إلى مشاريع انتاجية، وترميم منازل وبناء وحدات سكنية، وإقامة يوم طبي مجاني.


واستمع الوزير الخلايلة لمطالب عدد من المواطنين، والذي بدوره وعد بدراسة المطالب وتنفيذها ضمن الامكانيات المتاحة.


من جانبه، أشاد محافظ الكرك بدور وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة في دعم الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز ثقافة الانتاجية لدى الأسر.


بدوره، ثمن مدير مديرية أوقاف الكرك، الشيخ حمود الضمور جهود وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة على ما يقدمونه من خدمات ومساعدات عينية ونقدية ومشاريع انتاجية للأسر الفقيرة والمحتاجة لا سيما خلال جائحة كورونا، وشهر رمضان المبارك.

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