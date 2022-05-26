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الخميس، 26-05-2022 01:31 م

الخلايلة: طبيب لكل 280 حاج والتنسيق مع وزارة الصحة

الخلايلة


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن البعثة الطبية التي سترافق الحجاج الأردنيين سيتم اختيارها بالترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة.

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وأضاف الخلايلة، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أنه سيكون هناك طبيب لكل 280 حاج تقريباً.


وبين البعثة سوف تشمل ممرضين و أطباء اختصاص وصيادلة.


وأوضح أن عدد البعثة الطبية سوف تتناسب مع نسبة الحجاج الاجمالية لتكون 45% .

وأعلن الخلايلة اليوم الخميس أنه تم قبول 2622 حاج ممن تقدموا، موضحا أن أعمار الحجاج لن تزيد عن 65 عاماً. 

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