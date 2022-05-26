الخلايلة: طبيب لكل 280 حاج والتنسيق مع وزارة الصحة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن البعثة الطبية التي سترافق الحجاج الأردنيين سيتم اختيارها بالترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة.
وأضاف الخلايلة، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أنه سيكون هناك طبيب لكل 280 حاج تقريباً.
وبين البعثة سوف تشمل ممرضين و أطباء اختصاص وصيادلة.
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وأوضح أن عدد البعثة الطبية سوف تتناسب مع نسبة الحجاج الاجمالية لتكون 45% .
وأعلن الخلايلة اليوم الخميس أنه تم قبول 2622 حاج ممن تقدموا، موضحا أن أعمار الحجاج لن تزيد عن 65 عاماً.
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