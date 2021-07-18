الخلايلة: عدوان الاحتلال على الأقصى اعتداء على الحق الإسلامي فيه

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أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، على الدعم المطلق لموقف مجلس أوقاف القدس ودائرة أوقاف القدس الشريف في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية.وقال الخلايلة إن ما تقوم به سلطة الاحتلال في الحرم القدسي الشريف هو قمع للحرية الدينية للمسلمين في العبادة في المسجد الأقصى المبارك واعتداء على الحق الإسلامي فيه.وشدد على الرفض الشديد لما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال من منع المسلمين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف وحمايتها للإقتحامات.