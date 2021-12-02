الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة : لا نية للعودة إلى الإغلاقات والحظر

التربية لـ الوكيل : تحويل 3 مدارس الى التعليم عن بعد

انعاش قلب مريضة اردنية توقف 25 دقيقة

زين راعي الاتصالات الحصري لمعرض الفنون والحِرف اللبناني

اربد تتجاوز عمان باصابات كورونا

الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة للتعامل مع جائحة كورونا منتصف الشهر الحالي

الحكومة : حجر مؤسسي للأردنيين القادمين من 6 دول إفريقية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير لاتفيا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكونغو

الفايز يشارك بالدورة 24 لعمومية منظمة السياحة العالمية

الخميس، 02-12-2021 05:58 م

الخلايلة: علماؤنا وكوادرنا يعملون على تعزيز منظومة القيم الإسلامية وإيصال الرسالة الدينية

11202127185143828459834


الوكيل الاخباري - أشاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء ووعاظ وإداريين وواعظات ومؤذنين، معربا عن فخر الوزارة بهم.

وأكد الخلايلة، خلال افتتاحه مسجد حسان بن ثابت في المشيرفة بمحافظة جرش اليوم الخميس، أن المساجد تعد ملتقى إيمانيا يتقرب من خلاله العبد لرب العالمين، فضلا عن أن بناء المساجد من حيث العمارة أو بالطاعة والعبادة من الإيمان، ولدينا علماء يعملون على تعزيز منظومة القيم الإسلامية في المجتمع.

وأشار الخلايلة إلى أن وزارة الأوقاف "ترعى نحو 7500 مسجد في المملكة، من حيث توفير الكوادر والصيانة والطاقة وغيرها من الخدمات، ونحن نفخر في الأردن أننا نرعى بيوت الله بالإيمان والتقوى والطاعة والتقرب لله تعالى".

 ودعا الخلايلة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة وتحقيق التباعد في المساجد، وارتداء الكمامة لأن في ذلك حفظ للنفس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حظر

وزير الصحة : لا نية للعودة إلى الإغلاقات والحظر

rrr

انعاش قلب مريضة اردنية توقف 25 دقيقة

كورونا 7

اربد تتجاوز عمان باصابات كورونا

11202128145213661187181

الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة للتعامل مع جائحة كورونا منتصف الشهر الحالي

11202128211016939515786

الحكومة : حجر مؤسسي للأردنيين القادمين من 6 دول إفريقية

112021307531257291186

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير لاتفيا

أخبار متعلقة
b825629783e5079afafa1df49ab196b7

توزيع 500 طرد غذائي و 400 قسيمة غذائية في الرصيفة

11202116144824944563906

وزير الأوقاف يحاضر في جامعة الزيتونة بمناسبة ذكرى المولد النبوي