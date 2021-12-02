الخلايلة: علماؤنا وكوادرنا يعملون على تعزيز منظومة القيم الإسلامية وإيصال الرسالة الدينية

الوكيل الاخباري - أشاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر وزارة الأوقاف من أئمة وخطباء ووعاظ وإداريين وواعظات ومؤذنين، معربا عن فخر الوزارة بهم.



وأكد الخلايلة، خلال افتتاحه مسجد حسان بن ثابت في المشيرفة بمحافظة جرش اليوم الخميس، أن المساجد تعد ملتقى إيمانيا يتقرب من خلاله العبد لرب العالمين، فضلا عن أن بناء المساجد من حيث العمارة أو بالطاعة والعبادة من الإيمان، ولدينا علماء يعملون على تعزيز منظومة القيم الإسلامية في المجتمع.



وأشار الخلايلة إلى أن وزارة الأوقاف "ترعى نحو 7500 مسجد في المملكة، من حيث توفير الكوادر والصيانة والطاقة وغيرها من الخدمات، ونحن نفخر في الأردن أننا نرعى بيوت الله بالإيمان والتقوى والطاعة والتقرب لله تعالى".



ودعا الخلايلة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة وتحقيق التباعد في المساجد، وارتداء الكمامة لأن في ذلك حفظ للنفس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

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