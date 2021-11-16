الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

الوكيل الإخباري-خاص

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أكد وزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة أنه لا يوجد أي توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة تزامنا مع ارتفاع عدد الفحوصات الإيجابية في المملكة.وقال الخلايلة في حديث لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إن الإغلاق غير وارد حاليا ولكن الوزارة بدأت بزيادة وتأكيد التعميمات على المساجد للالتزام بإجراءات السلامة العامة، نظرا لازدياد عدد حالات الإصابة بكورونا محليا.وأكد الخلايلة خلال حديثه أنه لم يغلق أي مسجد في المملكة لمخالفته إجراءات السلامة العامة إلى الآن.وكانت وزارة الداخلية أصدرت اليوم قرارات تشديدية في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، تمنع بيوت العزاء وتقتصر إقامة الحفلات بالصالات المرخصة وبالإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة كورونا.