الخلايلة لمدير أوقاف القدس: جاهزون لما تريد من مال

الوكيل الإخباري -

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أكد مدير أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزّام الخطيب، الخميس، تواصل الأردن المستمر لتقديم الدعم للوافدين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.بين الخطيب، أن وزير الأوقاف محمد الخلايلة قال له :" نحن جاهزون لما تريد من مال للإنفاق على الوافدين للمسجد الأقصى المبارك إصرف وستدفع الوزارة حفاظا على الوافدين للأقصى وتقديم الخدمات لهم".وحول استعدادات الأوقاف خلال رمضان بين أن الأوقاف خلال رمضان قائمة بعملها من كل النواحي على أكمل وجه سواء بالشؤون الدينية بالدروس والمواعظ أو بصلاة التراويح كل ليلة.وأضاف أن أكثر من 50 ألفا يؤدون صلاة التراويح بكل هدوء منهم من يصلي 20 ركعة ومنهم من يكتفي بـ8 ركعات.ولفت النظر إلى أن صلاة التراويح تبث مباشرة من المسجد الأقصى المبارك.وفيما يخص الإفطارات الرمضانية، قال إنها تسير على قدم وساق بوجبات ممتازة للصائمين يوميا عن طريق الأوقاف ولجنة الزكاة التابعة لها.وبين أن النظافة متواصلة ليل نهار حيث جرى اعتماد شركة خاصة للنظافة عدا عن قسم النظافة التابع لإدارة الأوقاف.