الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة : ضباب وغبار ورياح

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تنشيط السياحة: 60 دينارا دعم لتذاكر السياح القادمين عبر الملكية

منتدى الاستراتيجيات: أداء الأردن تحسن عالمياً في متانة النظام الصحي

حماية المستهلك: حملات مقاطعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار

العتوم : لا تهاون في كل ما يمس الغذاء

الإفتاء تدعو للمساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن

الأمانة: يمنع العمل بالحفر والإنشاءات ليلاً في رمضان

الثقافة تصدر الدستور الأردني بلغة بريل

6 إصابات إثر حريق محل حلويات في عمّان

الخميس، 07-04-2022 12:40 م

الخلايلة لمدير أوقاف القدس: جاهزون لما تريد من مال

9ac8cbd24cdf98c2dedd46450c83af37


الوكيل الإخباري - أكد مدير أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزّام الخطيب، الخميس، تواصل الأردن المستمر لتقديم الدعم للوافدين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


بين الخطيب، أن وزير الأوقاف محمد الخلايلة قال له :" نحن جاهزون لما تريد من مال للإنفاق على الوافدين للمسجد الأقصى المبارك إصرف وستدفع الوزارة حفاظا على الوافدين للأقصى وتقديم الخدمات لهم".


وحول استعدادات الأوقاف خلال رمضان بين أن الأوقاف خلال رمضان قائمة بعملها من كل النواحي على أكمل وجه سواء بالشؤون الدينية بالدروس والمواعظ أو بصلاة التراويح كل ليلة.

وأضاف أن أكثر من 50 ألفا يؤدون صلاة التراويح بكل هدوء منهم من يصلي 20 ركعة ومنهم من يكتفي بـ8 ركعات.

ولفت النظر إلى أن صلاة التراويح تبث مباشرة من المسجد الأقصى المبارك.

وفيما يخص الإفطارات الرمضانية، قال إنها تسير على قدم وساق بوجبات ممتازة للصائمين يوميا عن طريق الأوقاف ولجنة الزكاة التابعة لها.

وبين أن النظافة متواصلة ليل نهار حيث جرى اعتماد شركة خاصة للنظافة عدا عن قسم النظافة التابع لإدارة الأوقاف.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
42022614188348388360

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة : ضباب وغبار ورياح

1649330657900

الحنيفات يرعى زراعة مدخل محافظة الزرقاء بالأشجار الحرجية

624ebd6d492d4 (1)

تنشيط السياحة: 60 دينارا دعم لتذاكر السياح القادمين عبر الملكية

0L5A1599 - Copy

منتدى الاستراتيجيات: أداء الأردن تحسن عالمياً في متانة النظام الصحي

0L5A1045

حماية المستهلك: حملات مقاطعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار

image

العتوم : لا تهاون في كل ما يمس الغذاء

أخبار متعلقة
IMG_7235

سياحة الربيع.. ميزة للأردن تحتاج الاهتمام وتوفير البنى التحتية

eca705c59f07b557b3134c38e3ad3279

جدول دوام مدارس وكالة الغوث خلال شهر رمضان

6073df83be389

خبير فلكي يكشف عن موعد أول أيام رمضان في الأردن فلكيا

62386a177d0c5

الخصاونة يهدد المغالين في الأسعار بالعيون الحمراء

5650ccb4-2247-4025-ae0e-9aa298c7c0e9

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

62288853e3c84

الصفدي يعرض جهود حماية حقوق أهالي الشيخ جراح