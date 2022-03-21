الخلايلة يبحث سبل التعاون لتحسين الخدمات المقدمة للحاج الأردني

الوكيل الإخباري - شارك وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة اليوم الإثنين، في مدينة جدة بفعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

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وجاء المؤتمر الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في السعودية، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية “جدة سوبردوم”، بعنوان “التحول نحو الابتكار”، برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.



وسلط المؤتمر الضوء على مستوى التقدم في التحول الرقمي بوزارة الحج والعمرة في السعودية، ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030، حيث شارك وزراء أوقاف لأكثر من 20 دولة.



وبحث الخلايلة، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، ماهر جمال، وبحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، سبل التعاون لتحسين الخدمات المقدمة للحاج الأردني، وضرورة مواصلة التعاون خدمة لحجاج بيت الله الحرام.



كما شارك الخلايلة على هامش المؤتمر، في تدشين مبادرة “تحدي الحج والعمرة”، التي جاءت ضمن أعمال المؤتمر.