الخلايلة يتفقد بعثات الحج التابعة للقوات المسلحة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطين 48 للديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، بعثات الحج التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والمتقاعدين العسكريين والمصابين العسكريين وذوي الشهداء.واطلع الخلايلة على واقع الخدمات المقدمة للحجاج في الجولة التي رافقه فيها مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش ورئيس البعثة الاعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين الزميل جميل البرماوي.وأشار الخلايلة خلال لقائه بسماحة مفتي القوات المسلحة العميد الركن الدكتور ماجد الدراوشة، ورئيس البعثة العسكرية العميد الركن ياسر المناصير وأعضاء البعثة، إلى إن بعثات الحج العسكرية والأمن العام هي جزء أساسي من بعثة الحج الأردنية وتم اختيارها ضمن معايير وأسس خاصة تقوم على المسابقة الدينية تم اعتمادها.وأشاد وزير الأوقاف بالارشاد الديني للقوات المسلحة والأمن العام لما يتمتعون به من خبرة ودراية وعلم بفقه المناسك وأداء المشاعر ما من شأنه التسهيل على الحجاج من أعضاء البعثات.بدوره قال العميد الركن ياسر المناصير إن تسيير رحلة الحج سنويا لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية يُسهم في رفع الروح المعنوية لديهم، مشيرا الى أن إجمالي حجاج بعثات القوات المسلحة 340 حاج.وثمن المناصير مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في دعم ورعاية العسكريين على مختلف الصعد، وتوجيهاته الدائمة بمتابعة أوضاعهم وتقديم العناية والرعاية لهم.كما تفقد الخلايلة بعثات الحج التابعة لمديرية الأمن العام والمكونة من العاملين والمتقاعدين والمصابين وذوي الشهداء من أبناء الأمن العام، حيث التقى برئيس البعثة المفتش العام بالمديرية العميد أنور الطراونة ومفتي الأمن العام العقيد الدكتور سامر الهوامله واعضاء البعثة.وأشار الخلايلة الى استعدات وزارة الأوقاف لتقديم كافة الخدمات للمشاركين في بعثات القوات المسلحة الأردنية، ومديرية الأمن العام، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لهم.بدوره ثمن العميد الطراونة الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في خدمة ورعاية الحجاج الأردنيين بجميع البعثات الاردنية المدنية منها والعسكرية والأمنية.كما أشار الطراونة إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، وجها مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة المعنيين بالمديرية بالعمل على تقديم كل ما تحتاجه بعثة الأمن العام للديار المقدسة من خدمات ورعاية كاملة وعناية.