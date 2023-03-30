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الخميس، 30-03-2023 03:18 م

الخلايلة يحاضر في الهاشمية عن أخلاق الرحمة

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الوكيل الإخباري - أكد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة أن الإسلام العظيم ركز على أخلاق الرحمة والتراحم والتسامح والألفة بين البشر باعتباره من أعظم الأخلاق الإنسانية، ويراعي أحوال الناس وحاجاتهم.

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وبين الخلايلة خلال الندوة التي عقدتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية اليوم الخميس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون ونواب الرئيس وعمداء الكليات والطلبة، وأدارها عميد شؤون الطلبة الدكتور صادق شديفات، "كلما كان الإنسان قريباً من الله والتزاماً بتشريعاته وأوامره ونواهيه ،كان قلبه عامراً بمحبة خلق الله".


وقال، يتعين علينا دوماً أن نذكر أنفسنا بمحاسن الألفة والمحبة والشعور بالآخر وقيم الإنسانية والتسامح التي تحمي المجتمعات وتقويها وتصون الدول وتحفظها وتعلي من شأنها، إذ أن التآلف والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد وبين أفراد الأسرة الصغيرة كلها أفعال جالبة للخير والمنفعة للفرد والمجتمع على حد سواء.


وأضاف، إننا محتاجون لتقديم معاني الإنسانية عند كل شيء وقبل أي شيء، خاصة في شهر رمضان الفضيل، فهو شهر لتآلف القلوب وإشاعة المحبة والرضا والإيمان، حيث أن الصوم يعني أن يقوم به المسلم على أكمل وجه، فهو صيام عن الطعام والشراب وعن كل ما يغضب الله ورسوله، عن القول الفاحش، والمشاحنات، والغضب، وفي نفس الوقت وجوب التسامح والتآلف بين الناس وصرف النظر عن توافه الأمور.


من جهته، لفت الدكتور الزبون إلى أهمية إقامة مثل هذه الندوات التي تبين لطلبتنا دور المحبة والألفة في الانتماء الوطني، باعتبار حب الوطن جزءاً من شخصية الطالب، مبيناً أن الجامعة ستستمر في استضافة القامات الوطنية الرفيعة التي تتحدث بالخير العميم الذي يعم كافة أرجاء الوطن وأبناء مجتمعه الطيبين.


وفي نهاية الندوة سلم رئيس الجامعة بحضور الدكتور الخلايلة حفظة جزء "عمَّ " من القرآن الكريم والطلبة الذين أنهوا المستوى الأول من دورة تأسيس أحكام التلاوة والتجويد والشيخ المشرف على الدورة رجائي المشاقبة شهادات التقدير والتكريم.

 




 

 


 

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