الخلايلة يرعى اليوم الخيري لصندوق الزكاة في الزرقاء

الوكيل الإخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع البرامج الوقفية، اليوم الخميس، في لواء الرصيفة وقضاء الضليل بمحافظة الزرقاء.

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وقال الخلايلة إنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة النزول للميدان وتلمس احتياجات المواطنين، دأبت وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة على إقامة أيام خيرية في مناطق جيوب الفقر بجميع محافظات المملكة لتقديم ما أمكن من مساعدات عينية ونقدية وترميم منازل الأسر فقيرة وتوزيع المشاريع الإنتاجية على الأسر المحتاجة.



ونوه الى حرص صندوق الزكاة منذ بداية أزمة كورونا في آذار الماضي على تقديم مساعدات نقدية وعينية على العديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام والمتعطلين عن العمل وعمال المياومة، حرصا منه على إيصال الزكاة لمستحقيها، والتي وصلت لآلاف المحتاجين إيمانا من الصندوق بضرورة القيام بواجبه تجاه أبناء الوطن المحتاجين.



