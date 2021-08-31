الخلايلة يرعى حفل تخريج أوائل المراكز الصيفية في عمان الثالثة

الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، حفل مديرية أوقاف عمان الثالثة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تخريج الطلبة الأوائل وذوي الاحتياجات الخاصة من المتفوقين في المراكز الصيفية التابعة لوزارة الأوقاف.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخلايلة قال خلال الحفل إن "وزارة الأوقاف دأبت على استمرارية تنظيم المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بالرغم من جائحة كورونا لتخريج جيل قرآني متأثر بالقيم الاسلامية".



وأضاف أن لدينا ما يزيد عن 2000 مركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف أنحاء المملكة، يشرف عليها أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات، إضافة إلى متطوعين من أهل العلم الشرعي وتعليم القرآن الكريم.



وأوضح أن "القرآن في حياتنا يكون حجة لنا أو علينا، وشفيع لنا جميعا يوم القيامة"، لافتا إلى أن الوزارة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين بالالتحاق بالمراكز القرآنية والمراكز الصيفية اهتماما كبيرا.

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