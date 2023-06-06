الخلايلة يرعى حفل تخريج مبادرة 50 حافظاً للقرآن الكريم في الزرقاء

الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج مبادرة 50 حافظاً للقرآن الكريم من خريجي المركز الثقافي الإسلامي، التابع لجامع العرب الكبير في محافظة الزرقاء، تزامناً مع المناسبات والأعياد الوطنية.



وقال الخلايلة إن الوزارة تُعد العدة لإطلاق المراكز الصيفية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لهذا العام، مؤكداً حرص الوزارة على تعليم القرآن الكريم في الصدور والسطور؛ لتخريج أجيال تحفظ كتاب الله تعالى، مصدر العلم والقيم والأخلاق والتربية، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية، مُذكّراً بالمبادرات التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ومنها وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك.

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