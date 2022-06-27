الخلايلة يرعى حفل وداع الحجاج الأردنيين للديار المقدسة

الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، حفل وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين للديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة التابعة للعاصمة عمان، والذي أقامته دائرة الحج والعمرة.



وقال الخلايلة، خلال الاحتفال، الذي حضره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، وجموع من الحجاج وذويهم، وشيوخ ووجهاء لواء الجيزة، إن الحج رحلة عظيمة يجب على الحاج أن يستفيد منها بشكل كامل، لما تشكله من دعوة من الله سبحانه وتعالى للمسلم يخصه فيها.



وأضاف أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، تقيم حفلا تكريميا لوداع حجاج بيت الله الحرام لما لهذه المناسبة من أهمية، ومكانة عظيمة في ديننا الحنيف.



وأكد الخلايلة أن الوزارة ترفع لواء خدمة القرآن الكريم والدين الحنيف وحجاج بيت الله الحرام أينما كانوا، وتبذل جهدا عظيما في رعاية الدين وعلمائه ورواده في الأردن.



ودعا جميع الحجاج إلى رسم صورة ناصعة عن الأردن بانتظامهم والتزامهم ونخوتهم وكرمهم في الديار المقدسة، مؤكدا أن الوزارة متواجدة بكوادرها على مدار الساعة وعلى طول طريق الحج لخدمة الحجيج وتسهيل العقبات إن وجدت لا قدر الله.

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