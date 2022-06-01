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الأربعاء، 01-06-2022 02:53 م

الخلايلة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأربعاء، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يزور الأردن، عددا من القضايا المتعلقة بملف الحج والعمرة.

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وأكد الخلايلة عمق العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين التي رسختها قيادتا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.


وعرض الخلايلة لأوجه العمل التي تقوم بها وزارة الأوقاف، والخدمات التي تقدمها في جانب الوعظ والإرشاد، ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الذي يتصدى له العالم بأجمعه، مشيرا إلى أن لدينا نحو 7000 مسجد، و نحو 5 الآف إمام وخطيب وواعظ، بالإضافة إلى مؤذنين يقومون على المساجد، وواعظات يقدر عددهن بنحو 800 .


 




 

 


 

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