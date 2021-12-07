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الثلاثاء، 07-12-2021 05:12 م

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة تكليف إمام لمسجد القليعات الكائن في لواء الأغوار الشمالية.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري إن القرار جاء عقب مطالبة سكان بلدة القليعات عبر وسيلة إعلام بتوفير إمام للمسجد بعد نقل الإمام السابق.

ونوه الحياري إلى أن الوزارة حريصة على سد الشواغر على ظائف إمام ومؤذن في جميع المساجد الا أن الامكانيات المتاحة لا تسمح بذلك بسبب شح الشواغر التي تخصص للوزارة سنويا من قبل ديوان الخدمة المدنية.

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