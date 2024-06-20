الخلايلة يكشف سبب وفاة الحجاج الاردنيين وفق تشخيص السلطات السعودية

الوكيل الاخباري - كشف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنّ عددّا من الحجاج الأردنيين غير النظاميين استخدموا مرافق وخيم الحجاج الأردنيين في البعثة الرسمية بدون منع أو محاولة إبعاد من قبل فريق الوزارة.



وقال الخلايلة في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، إنّ أول حالة وفاة تبلغت فيها الوزارة يوم عرفة، وتمت متابعتها حتى الدفن، مؤكدًا انّ الوزارة لم تمنع اي حاج غير نظامي من دخول بعثة الحج الأردنية، حيث بدأت التبليغ عن الوفيات بعد النفرة من صعيد عرفات.



وبين أنّ الحجاج توفوا وفق تشخيص السلطات السعودية نتيجة اجهاد حراري (ضربات شمس).

اضافة اعلان