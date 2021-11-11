الخلايلة يوضح سبب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة

الوكيل الإخباري-رصد- أوضح وزير الأوقاف محمد الخلايلة في تصريحات صحفية صباح اليوم أنه تم إيقاف الخطيب بدر الرياطي عن الخطابة في العقبة لأنه استخدم ألفاظا لا تليق بالمنبر وأدب الدعوة إلى الله وليس لأنه نهى عن المنكر.

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وكان الشيخ الرياطي قال في حديث سابق لـ "الوكيل الإخباري" إنه يلتزم بكامل القوانين وعناوين الخطبة المقترحة من قبل الاوقاف مشيرا إلى أن جميع خطبه مسجلة بالفيديو ولا يوجد بها أي مخالفة، متسائلا عن سبب هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ.