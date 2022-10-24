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الإثنين، 24-10-2022 09:56 ص

الخميس آخر موعد لاستكمال اجراءات قبول مكرمة ابناء المعلمين

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم زياد المومني إن آخر موعد لاستكمال اجراءات قبول المرشحين للاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين الخميس القادم.اضافة اعلان


وقال المومني لـ "الوكيل الإخباري" إن الحدود الدنيا بحسب المحافظات توزعت كما يلي: العاصمة 89.9، اربد 89.5، الزرقاء 91.05، البلقاء 88.4، الكرك 88.2، المفرق 83.7، جرش 87.3، مأدبا 89.3، عجلون 87.5، الطفيلة 85.6، معان 86.5، العقبة 90.5، شهادة غير أردنية 97.5.

وأضاف أن من المتوقع ترشيح دفعة ثالثة للإستفادة من مكرمة أبناء المعلمين بدل مستنكفين شريطة استكمالهم متطلبات الإيفاد من المكرمة الأسبوع القادم.

وبين أن مجلس التعليم العالي خصص 5% من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الرسمية لحساب مكرمة أبناء المعلمين.

 




 

 


 

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