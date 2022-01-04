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الثلاثاء، 04-01-2022 06:53 م

الخوالدة: إقرار التشريعات يسهم في ترسيخ العمل السياسي المنظم

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، أن إقرار التشريعات الذي سنشهده قريبًا سيسهم في ترسيخ العمل السياسي المنظم، وسيلتزم به المجتمع وفقاً للقوانين الناظمة وأحكام الدستور.

ولفت الخوالدة، خلال رعايته مندوبًا عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة حوارية بعنوان: "إضاءات على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" نظمتها جمعية مساندة للتنمية والتمكين، بالتعاون مع عمادة شؤن الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية اليوم الثلاثاء، إلى التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جاءت بضمانة ملكية سامية من خلال خطة تنفيذية تسير بها.

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