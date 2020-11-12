الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 12-11-2020 10:55 م

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس لجنة الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، إن مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر 12 مقعدًا بما نسبته 9 بالمئة تقريبًا من إجمالي مقاعد أعضاء مجلس النواب.
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وأضاف الخوالدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإحصائية جاءت بناءً على قوائم المترشحين التي زودت بها الوزارة من قبل الأحزاب خلال الفترة التي حددتها الوزارة.

وبين أن المقاعد البرلمانية 12 توزعت على 5 مقاعد لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد لحزب الوسط الإسلامي، فيما حصل حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء على مقعد واحد لكل منهما.

 




 

 


 

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